Corbo: “La sconfitta contro il Monza ha confermato tre punti deboli”

Nel suo editoriale per la Repubblica, Antonio Corbo ha evidenziato quelli che, secondo lui, sono alcuni punti deboli del Napoli.

Queste le parole del giornalista: “La sconfitta di ieri, in apparenza morbida e scontata, indica qualche criticità. Si vede quanto sia penalizzante la minore efficacia di Osimhen, caotico e involuto. Quanto sia macchinosa la costruzione per la lentezza di un centrocampo usurato e l’opacità di Lobotka che lo guida. Quanto sia vulnerabile la difesa se non c’è Kim ma Juan Jesus, basta ricordare gli 83 minuti senza il coreano con il Milan e il gol di Dia della Salernitana“.