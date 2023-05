Il futuro di Luciano Spalletti vestirà ancora la maglia azzurra. Atteso l’annuncio ufficiale da parte della società.

Come riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, la conferenza stampa di presentazione del ritiro a Dimaro, in programma questo giovedì a Castel Volturno, potrebbe essere la giusta occasione per divulgare la notizia.

Previsti aggiornamenti a riguardo.