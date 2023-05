Gazzetta – Futuro Kim: il sudcoreano pronto all’addio, difficile sostituirlo

Il futuro di Kim Min-jae sembra essere lontano da Napoli. Il sudcoreano è oggetto del desiderio soprattutto del Manchester United, ormai da tempo su di lui e pronto a pagare la clausola rescissoria imposta da ADL.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per il club azzurro trovare un sostituto non sarà semplice. Ieri la mancanza in campo del giocatore si è fatta sentire e ipotizzare un assetto difensivo senza di lui è alquanto scoraggiante. In caso di partenza, la società dovrà trovare una soluzione adeguata.