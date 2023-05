Spezia-Milan – Le formazioni ufficiali della sfida per la salvezza e la Champions, Pioli ne cambia 4

Alle ore 18 a La Spezia va in scena la sfida tra i padroni di casa allenati da Leonardo Semplici e il Milan di Stefano Pioli. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti, il club ligure per provare ad uscire dalle zone calde della classifica, il Milan per agganciare la Lazio. I bianconeri ritrovano dal primo minuto Mbala Nzola, che sarà al centro dell’attacco, e ai suoi lati ci sarà Gyasi. Dall’altra parte Pioli decide nuovamente di attuare il turnover, e cambia ben 4 giocatori rispetto alla sfida di Champions contro l’Inter di mercoledì. In attacco per il club rossonero ci sarà Origi, e alle sue spalle Saelemakers, con Diaz e Rebic.Queste le formazioni ufficiali del match:

Spezia – Dragowski; Nikolau; Ampadu; Wisniewski; Amian; Esposito; Ekdal; Bourabia; Reca; Nzola; Gyasi

Milan – Maignan; Kjaer; Kalulu; Tomori; Hernandez; Tonali; Pobega; Rebic; Saelemakers; Diaz; Origi