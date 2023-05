Come riportato da Repubblica, Victor Osimhen, è pronto a sboccare un altro bonus presente sul suo contratto. Dopo una grandissima stagione, il nigeriano è arrivato a quota 28 goal, e se dovesse arrivare a 30, il bomber azzurro avrà diritto a 125 mila euro in più che scatteranno in automatico: “Il bomber ha nel contratto un bonus di 125 mila euro, che incasserà tagliando il traguardo dei 30 goal in stagione. De Laurentiis pagherebbe volentieri questo premio”.