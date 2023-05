CdM – Giuntoli, futuro lontano da Napoli? Le ultime sulla situazione

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio alle presunte voci secondo cui il futuro di Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli, sia lontano dal Vesuvio.

“Il flirt c’è stato, i contatti sono anche andati avanti ma in casa bianconera niente è ancora definito tra la permanenza di Allegri, l’esito della stagione dentro e fuori dal campo. C’è da capire poi cosa farà De Laurentiis, se s’impunterà per far valere l’ultimo anno del contratto di Giuntoli o accetterà una risoluzione consensuale”. Scrive il quotidiano.