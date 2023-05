CdS – Napoli, tournée in Corea del Sud: svelato il periodo di partenza

Al termine di questa stagione, il Napoli partirà per la Corea del Sud e darà il via alla sua tournée estiva. A riportare la notizia è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che indica giugno come mese d’inizio ritiro.

Il quotidiano racconta delle varie partite amichevoli che la squadra di Spalletti disputerà a scopo soprattutto “pubblicitario”, cioè diffondere il brand Napoli a livello mondiale.

Gli azzurri, quindi, raggiungeranno la patria di Kim Min-jae, il quale sarà già lì per assolvere gli obblighi attinenti al servizio di leva obbligatorio nello Stato coreano.