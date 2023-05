Nel corso della Bobo Tv, l’ex attaccante Bobo Vieri ha parlato del pareggio della Salernitana: “Il Napoli ha vinto in modo clamoroso, Pure se perdesse a Udine non cambierebbe nulla. La loro prestazione è stata talmente eccezionale da poter essere trasformata in un film americano. Come dice Spalletti, il divertimento continua e giocare bene o male in questa fase non cambia davvero nulla dopo aver offerto uno spettacolo indimenticabile per tutto l’anno in Europa”.