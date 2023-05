Zazzaroni: “Ci sarà un’altra festa, i napoletani godranno di più. Non sono d’accordo con Spalletti”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio 24 nel corso del programma Tutti Convocati: “Con il pareggio con la Salernitana i napoletani godranno di più. La festa è già stata fatta e si rifarà nuovamente in settimana o nel prossimo week and, poco cambia. Non sono tanto d’accordo con le parole di Spalletti, con un clima del genere vorresti solo andare a concludere. Come squadra, l’Inter è sicuramente la più forte, ma il Napoli è quella più bella. Con la profondità di rosa che hanno pui avere più soluzioni in tutti i reparti”.