Il Prefetto Palomba: “Voglio ringraziare i tifosi. Tutti hanno dato una grande risposta domenica”

Claudio Palomba, Prefetto di Napoli, ha parlato questa mattina in conferenza stampa in prefettura: “Ci tengo a ringraziare i tifosi napoletani per la piena osservanza soprattutto del divieto di circolazione, l’esperimento di domenica ha avuto risvolti estremamente positivi. Napoli Calcio, Napoli città e tifosi hanno dato una grande risposta e di questo siamo tutti contenti. Questa feste deve essere per tutti, stiamo esportando oltre al Napoli Calcio anche tutta la città che sta vivendo un grande periodo anche sul fronte turismo”.