Biglietti Udinese-Napoli per il Maradona: gli abbonati possono già acquistarli. Alle 18:30 la vendita libera

Parte tra pochi minuti la vendita dei biglietti per la gara con l’Udinese in programma alla Dacia Arena giovedi alle 20.45. Come annunciato dal Presidente De Laurentiis, lo stadio Maradona sarà aperto per l’occasione, con 8 maxischermi istallati per seguire il match in ogni settore dello stadio. Il biglietto avrà un costo simbolico di 5 euro e si potrà acquistare su Ticketone. Al momento possono procedere all’acquisto solo i possessori dell’abbonamento, mentre dalle 18:30 la vendita sarà libera e chiunque potrà accedere alla piattaforma e comprare il suo biglietto. Il prezzo sarà uguale per ogni settore dello stadio.

