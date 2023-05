Hamsik: “Sono veramente contento per lo Scudetto del Napoli. Si feteggerà per molto tempo”

Marek Hamsik ha parlato in conferenza facendo il punto sulla situazione del Trabzonspor a questo punto della stagione. Tra le domande che gli sono state poste anche una sul Napoli: “Sono due anni che sono qui e questa città occupa un posto molto speciale nella mia carriera. Per certi versi è molto simile a Napoli. Le cose per noi non sono andate bene in questa stagione, il cambio allenatore ha complicato le cose. Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere la Champions League che era il nostro obiettivo principale. Scudetto del Napoli? Sono veramente contento, purtroppo non riuscirò a partecipare alla celebrazione. E’ un traguardo che i tifosi aspettavano da 33 anni, si festeggerà per molto tempo”.