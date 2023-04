Elmas a KKN: “Assist a Raspadori? Avevo scommesso 500 euro con lui. Se sposteranno la nostra gara e la Lazio non vincerà, non sbaglieremo”

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è stato intervistato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“La vittoria con la Juventus? Siamo entrati al momento giusto. Quelli prima di noi hanno giocato bene, però è stato bello che noi che siamo entrati abbiamo confezionato il gol e siamo contenti. Sappiamo che significa vincere in casa della Juve e quanto era importante questa partita per noi. Stagione fantastica? Per me è un’annata normale”.

“Vi aspettavate quell’accoglienza dai tifosi? Non me lo aspettavo, anche perché vengo dal Fenerbahce. Ero un po’ emozionato per i festeggiamenti della Coppa Italia. Non posso nemmeno immaginare quando vinceremo. Mi fa piacere che in città ci sia così tanto bianco e azzurro”.

“Cosa vi dice Spalletti? Ci chiede di isolarci e che dobbiamo giocare fino alla fine come siamo arrivati qua. Fino all’ultima partita dobbiamo vedere cosa siamo e quanto forti sono quelli che giocano poco. Siamo un gruppo fantastico e anche questi calciatori meritano di farlo vedere”.

“Cosa hai pensato nel momento del cross per Raspadori? Quando Zielinski mi ha servito la palla ho visto Victor davanti, la palla era perfetta per Jack e avevo notato che poteva fare gol. Prima del match avevo scommesso 500 euro con lui nel caso gli avessi fatto un assist. Però non li ho ancora ricevuti (ride, ndr)”.

“State parlando della festa scudetto? Tra di noi parliamo. Aspettiamo lo scudetto, non accade tutti i giorni. Normale che lo diciamo tra di noi perché non crediamo all’aver fatto questa cosa. Per noi che veniamo da paesi piccoli è una cosa incredibile vedere queste cose, da piccolo non l’avrei mai pensato. Per noi è un’emozione che rimane per sempre. Quando ne vincerai un altro? Per questo dobbiamo godercelo per bene”.

“Mangio tanto? Vero, ma ci sono periodi in cui sono a dieta. Come festeggerete? Non lo so, aspetto questo momento e dopo vedremo. Darò però tre schiaffi a Lozano e ad Olivera (ride, ndr). Salernitana? Non sarà facile vincere. Fossi in loro non vorrei che vincessero lo scudetto contro di noi. Dobbiamo vincerla in qualsiasi modo, con o senza bel gioco. Quel che poi succederà, vedremo. Se dovessero spostare la vostra partita a domenica? Se spostano la gara e la Lazio non vince, non sbaglieremo”.