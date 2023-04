Il Messaggero: Il Napoli è sulle tracce di Abraham, ma solo in un caso

Secondo Il Messaggero, Tammy Abraham non sta ripetendo le prestazioni dello scorso anno e Mourinho sa che ha bisogno di fare di più con solo sette gol in campionato e uno in Europa League. Il quotidiano riporta che, nonostante si impegni e giochi bene anche a Bergamo, il calciatore acquistato dalla Roma dal Chelsea per 45 milioni nel 2021 sta avendo difficoltà a segnare gol e rendere la squadra più competitiva. Ecco cosi ci dice quindi Il Messaggero, sulle sue tracce c’è l’Aston Villa e anche il Napoli se dovesse partire Osimhen per 120 milioni. Chissà se Spalletti possa essere l’uomo giusto per farlo diventare un bomber.