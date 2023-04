CdS – Queste le condizioni di Politano, Mario Rui e Simeone. Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano Matteo Politano sembra essere in buona forma. Se non ci saranno imprevisti, sarà presente sabato pomeriggio per la partita contro la Salernitana. Mario Rui è costretto ad affrontare con cautela l’infortunio alla testa del perone destro subito la scorsa settimana in Champions, e si prevede che non sarà disponibile fino alla partita contro l’Inter il 21 maggio. C’è poi invece chi non sa ancora se e quando potrà fare qualcosa, perché la fortuna gioca sempre un ruolo nella vita di ognuno. E’ il caso del Cholito Simeone, che si è arreso a Lecce il 7 aprile, e sta valutando se vale la pena rischiare in questa settimana se c’è l’opportunità.