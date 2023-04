Balotelli cita un azzurro: “Insieme a questi quattro può fare la storia del calcio”

Mario Balotelli ha partecipato al podcast Muschio Selvaggio. L’ex attaccante della Nazionale Italiana ha rilasciato una lunga intervista in cui ha risposto alle domande di Fedez. In particolare, ha detto la sua sui migliori calciatori al mondo citando anche Osimhen. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Raiola mi diceva sempre che Ronaldo e Messi hanno così tanti palloni d’oro perché io giocavo al 20% delle mie possibilità e che se avessi giocato al 100% lo avrei vinto io. Ho un rimorso nella mia carriera: potevo fare di più. Il giocatore più forte è ancora Messi. Haaland e Mbappé, se hanno la testa giusta, per i prossimi 10 anni saranno i prossimi Messi e Ronaldo. Mi piacciono tanto anche Leao e Osimhen. Per me questi quattro possono fare la storia del calcio”