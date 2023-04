Sentenza Juve, atteso l’esito in giornata: i possibili scenari

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI che riguarda i bianconeri arriverà in giornata. Sebbene i giudici avessero 5 giorni di tempo per arrivare ad un verdetto la decisione finale arriverà in tempi brevi. Tre le ipotesi al vaglio: la prima è che i 15 punti di penalizzazione restino tali (scenario poco probabile), la seconda è il rinvio alla Corte d’Appello Federale per riformulare la sentenza e la condanna, terza ipotesi la cancellazione della sentenza con conseguente restituzione dei 15 punti ai bianconeri.