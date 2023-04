Carmando su Maradona: “Devono arrestare i responsabili della sua morte, il mio coro?…”

Salvatore Carmando, ex massaggiatore del Napoli all’epoca di Maradona, si è espresso per la prima volta sulla sua morte. Il fisioterapista si ha poi commentato il coro dedicato al suo bacio con Maradona. Il tutto a Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Goal”.

Ecco le sue parole:

“Il coro sul mio bacio a Diego è bellissimo ed unico, mi emoziono quando lo sento. Voglio che Maradona venga rispettato da tutti e da quando è morto non ho mai parlato, ma adesso dirò la mia verità perché non mi sono piaciuti i commenti di qualche incosciente fuori da questa città. I responsabili della morte dell’argentino devono finire tutti in galera, quando parlo di lui mi vengono ancora i brividi e ripenso ai vecchi ricordi. Purtroppo l’hanno tradito e lasciato solo, a 60 anni non doveva lasciarci. Maradona era l’uomo più buono del mondo, ha aiutato tante persone e tutti quelli che parlano non sanno la verità.”