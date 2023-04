Vent’anni dopo: sarà Milan-Inter in semifinale di Champions

L’Inter pareggia 3-3 contro il Benfica in casa e stacca il pass per le semifinali di Champions, che mancavano dalla storica annata del triplete datata 2010. I nerazzurri, forti dello score per 2 a 0 dell’andata, cercano di chiudere subito la partica per la qualificazione. Infatti, l’Inter passa in vantaggio ancora con Barella come all’andata ma Aursnes pareggia i conti alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo i nerazzurri allungano con la coppia argentina Lautaro-Correa e si portano sul 3 a 1. I portoghesi, però, non mollano e riescono ad accorciare con Silva e infine pareggiare a tempo scaduto con Musa per salvare l’onore della squadra. Dopo il 2017, rivedremo sicuramente un’italiana in finale, chissà chi la spunterà, la Milano nerazzurra o la Milano Rossonera?