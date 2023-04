Lech Poznan-Fiorentina – Le formazioni ufficiali del quarto di finale della Conference League

La Fiorentina si trova in Polonia per il primo atto dei quarti di finale della Conference League, dove affronterà il Lech Poznan. La squadra di Vincenzo Italiano ha una grandissima occasione per portare la sfida dalla propria parte in caso di vittoria con un buon margine di scarto. L’allenatore della Viola schiera in attacco Cabral, che sarà supportato alle spalle da Brekalo, prima presenza da titolare con la Fiorentina, poi da Bonaventura e Gonzalez. Dall’altra parte il club polacco schiera in attacco la coppia Ishak-Marchwinnski. Queste le formazioni ufficiali:

Lech Poznan – Bednarek; Pereira; Milic; Satka; Skoras; Kvekveskiri; Karlstrom; Velde; Rebocho; Marchwinski; Ishak

Fiorentina – Terracciano; Dodo; Milenkovic; Ranieri; Biraghi; Amrabat; Mandragora; Gonzalez; Bonaventura; Brekalo; Cabral