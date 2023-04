Il presidente Aurelio De Laurentiis non era allo stadio per seguire la sua squadra a Milano. Aveva già annunciato dopo la partita di campionato persa 4-0 contro i rossoneri che non sarebbe stato a San Siro per la Champions e così ha fatto. Il Corriere dello Sport ha svelato dove ADL ha seguito il match ieri: “Il presidente del Napoli ha guardato la partita in televisione, a Ischia, esattamente dove aveva trascorso la Pasqua”.