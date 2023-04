Calamai: “Milan-Napoli? Il pari sarebbe stato più giusto. Arbitraggio? Non mi è piaciuto”

Luca Calamai, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio. Si è parlato dell’esito della gara di Champions League Milan-Napoli.

“Il risultato più giusto secondo me era il pareggio, ma alla fine la differenza la fa chi segna e se non la butti dentro c’è poco da fare. Noi abbiamo parlato tanto di allenatori, ma tra avere e non avere Osimhen fa la differenza. Averlo dà la sensazione anche ai suoi compagni che in ogni momento può fare la differenza. Senza di lui è tutto più complicato. Questo quarto di finale rappresenta comunque il meglio del calcio italiano. L’arbitraggio? Decisamente non mi è piaciuto, Spalletti è arrabbiato non tanto per il risultato quanto per le assenze di Anguissa e Kim al ritorno”.