Il Pocho Lavezzi, ieri opinionista di Amazon Prime, ha commentato la sconfitta del Napoli dicendosi fiducioso per la gara di ritorno al Maradona: “Gli azzurri hanno fatto una buona partita, al di là di come è andata. Al ritorno ritroveranno Osimhen, che davanti è un punto di riferimento, attacca lo spazio e i difensori faranno tanta fatica a stargli dietro. Ci sono ancora 90 minuti da giocare e non sarà facile per il Milan al Maradona. Spero e mi auguro che andrà tutto bene per il Napoli.