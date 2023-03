Federico Pannoncini, preparatore atletico della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista a Il Secolo XIX durante la quale si è soffermato su Alessandro Zanoli.

Questo quanto dichiarato: “È esplosivo, veloce, dote genetica. Lo aiutiamo a esprimersi aprendogli gli spazi in allenamento per proporre le sue accelerazioni in gara. Un cavallo veloce va liberato dal recinto“.