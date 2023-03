Come riporta Calcio e Finanza, il Napoli è quarta come ascolti in Serie A. La classifica è stata generata grazie ai dati di Auditel che considera tutti gli ascolti registrati da Dazn in questo campionato, dividendoli per squadra e ottenendo una media per le 27 partite disputate fino a questo momento.

Ecco la top five dopo 27 turni di Serie A:

Juventus 34.999.768; Milan 29.198.532; Inter 26.867.406; Napoli 26.074.567; Roma 25.201.512.