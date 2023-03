Carnevali: “Raspadori ha la fortuna di poter giocare in più ruoli, si saprà esprimere”

Giovanni Carnevali, Ad del Sassuolo, è stato intervistato da Tuttomercatoweb, dove tra gli argomenti ha parlato di Giacomo Raspadori e del momento del Napoli.

“Sembra che il Napoli faccia un altro sport rispetto alle altre squadre? Assolutamente sì. Penso sia la squadra che ha fatto vedere il più bel calcio, con giocatori straordinari. Inoltre, il Napoli ha avuto una grande capacità nell’aver fatto cessioni importanti, rimpiazzate con elementi altrettanto validi. È un giusto riconoscimento di quello che stanno facendo, col contributo da parte di tutti, giocatori e società”.

“Raspadori? “La fortuna di Raspadori è che può giocare in più ruoli. Mi sento comunque di dire che in una squadra di Serie A tu devi avere più giocatori titolari. Quindi, non è facile trovare posto per Raspadori ma avrà sicuramente tutte le possibilità per potersi esprimere”.