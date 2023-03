Dalla Turchia: “Insigne infelice a Toronto! L’amico Mertens ci fa un pensierino…”

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Aksam, l’avventura americana di Lorenzo Insigne potrebbe concludersi presto. L’attaccante nativo di Frattamaggiore non sembra essere molto felice a Toronto e quindi vorrebbe tornare in Europa. Per questo il Galatasaray ci sta facendo un pensierino.

A convincerlo a vestire i colori dei Leoni – si legge sul quotidiano – ci sarebbe il suo amico Dries Mertens. Il numero 24 sarebbe anche disposto ad abbassarsi l’ingaggio. Il club, già caratterizzato da diversi ex della Serie A, lo acquisterebbe per poter ritornare in Champions League.