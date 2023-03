Mancini: “Il Napoli merita di vincere lo scudetto. La Champions, chissà…”

In seguito al raduno della Nazionale Italiana a Coverciano, Roberto Mancini ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa. Il ct della Nazionale si è soffermato soprattutto sul campionato del Napoli, sulle italiane ai quarti di Champions League e la prima giornata delle qualificazioni ad Euro 2024 che si terrà giovedì al Maradona contro l’Inghilterra. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Anni fa dissi, quando non c’era questo problema, che secondo me in Nazionale devono giocare calciatori nati in Italia. Il mondo è cambiato purtroppo e tutte le nazionali europee e mondiali hanno giocatori naturalizzati. Noi abbiamo giocatori che hanno fatto tutta la trafila con le nostre nazionali e poi sono stati presi da altri paesi. Dobbiamo fare la stessa cosa perché ci sono tanti oriundi nel mondo. In Italia non ci sono giocatori italiani. Se si lamenta Southgate noi siamo messi molto peggio. Nel campionato di serie A un po’ di nervosismo c’è, le partite stanno iniziando a diventare importanti, soprattutto nella lotta ad un posto Champions League. Il Napoli credo che abbia tre quarti di scudetto sulla maglia, meritatamente“.

Sui tifosi napoletani: “Il Napoli è una squadra che gioca un calcio davvero internazionale, si merita di vincere lo Scudetto. E la Champions chissà… chi è lì in questo momento può arrivare in fondo. Mi aspetto una spinta dai tifosi di Napoli, come sempre”.