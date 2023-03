Napoli-Eintracht, allarme tifosi: scatta un divieto in città, la situazione

Stasera (ore 21) al Maradona si disputerà la partita di Champions tra Napoli ed Eintracht, decisiva per la qualificazione ai quarti di finale. L’atmosfera ha già iniziato a scaldarsi, soprattutto dopo l’arrivo dei tifosi tedeschi in città.

Considerando l’alto rischio di scontri tra tifoserie (dopo quanto accaduto all’andata a Francoforte), è scattato l’allarme per ordine pubblico. La Prefettura, infatti, ha mobilitato un migliaio di agenti per cercare di tenere sotto controllo la situazione. Inoltre, per le prossime 24h è vietata la vendita di alcolici tra stadio, stazione ferroviaria e marittima.