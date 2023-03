Mattino – Di Canio: “Il gol di Kvara come il mio del 94? Lui è stato veloce”

Paolo Di Canio, in una lunga intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, si è soffermato sul gol di Kvaratskhelia contro l’Atalanta.

All’ex attaccante e attuale opinionista sportivo di Sky è stato fatto un paragone con la sua rete segnata nel ’94, durante una sfida tra Napoli e Milan.

Questo quando dichiarato in merito: “Il mio gol? Io l’ho fatto nel paleolitico ed ero molto più lento. Ma, dico, voi avete visto cosa ha fatto Kvara? Sterzate e risterzate come un velociraptor. Quando hai quell’arte del dribbling è tutto meraviglioso. Lui prepara il gol con la giocata precedente, come se fosse un’esca alla quale tutti i difensori sistematicamente abboccano. Quella è una giocata che unisce meccanica, cognizione, capacità di interpretazione in una frazione di secondo. Inutile girarci attorno: siamo al cospetto di un atleta 3.0: un futurista. Kvara ha la capacità della percezione delle gambe degli avversari. Riguardando l’azione ti rendi conto che lui guarda il pallone appena mezza volta, poi guarda solo gli avversari. Mi rivedo in quelle giocate, ma io un po’ troppo mi perdevo. Invece lui tira delle sassate per spaccare la porta. Ecco: Kvara è un mix perfetto tra bellezza e concretezza. Si differenzia da tutti gli altri esterni offensivi per la cattiveria sotto porta”.