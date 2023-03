SportMediaset, nel corso del suo telegiornale odierno, ha fatto il punto sulla gara di stasera, delle ore 18, tra Napoli e Atalanta, un big match molto indicativo per gli azzurri.

Nonostante il largo dominio e la cavalcata imponente e inedita degli azzurri fino ad ora, la sfida con la squadra di Gasperini assume un duplice significato; infatti, gli azzurri devono cercare di vincere un big match che riguardi le zone altissime di classifica, considerando che le uniche due sconfitte sono arrivate contro l’Inter e contro la Lazio, rispettivamente seconde e terze.

Inoltre, da quando Gasperini allena l’Atalanta, la Dea ha conquistato 3 vittorie e 1 pareggio in 6 sfide di campionato, che diventano 7 considerando anche la vittoria di Coppa Italia del gennaio 2018. Insomma, un avversario fastidioso e che anche l’anno scorso superò il Napoli per 2-3 in classifica.