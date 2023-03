L’Eintracht Francoforte giocherà la sfida di ritorno di Champions contro il Napoli, in una sfida in cui servirà sicuramente un’impresa ai tedeschi per ribaltare il divario di 2 goal.

La squadra di Glasner verrà a Napoli senza alcuni giocatori importanti, in quanto l’attaccante di punta, Kolo Muani, è squalificato per via del rosso rimediato all’andata, mentre il trequartista Lindstrom ha subito un infortunio che non lo renderà disponibile per la sfida al “Maradona”.

Ma la lista degli indisponibili non finisce qui, perché i tedeschi non avranno per infortunio neanche Knauff, esterno che era subentrato all’andata e che poteva dare fastidio sulla fascia.