“Ten Hag ha chiesto Osimhen, il Manchester United ci proverà”

Insistenti le voci dalla Premier League: aumentano i club interessati al bomber del Napoli in vista della prossima estate.

Se ne parla con insistenza già dalla scorsa estate in Inghilterra, del possibile acquisto di Victor Osimhen da parte dei Red Devils del Manchester United. L’ultima fonte che accosta il nome di del bomber nigeriano al Manchester United è il Manchester Evening News. A quanto pare il nigeriano sarebbe una richiesta esplicita di Ten Hag che, oltre a chiedere Osimhen, ha chiesto alla dirigenza di provarci anche per Harry Kane centravanti del Totthenham Hotspur. Da capire se come alternativa oppure insieme e quindi senza badere a spese. Di sicuro l’ex Lille è il nome principale per lo United.