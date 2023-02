La Lazio ha battuto in casa la Sampdoria per 1-0 e questo è un risultato importante in vista della Champions League, perché ora la squadra di Sarri è quarta.

In attesa della gara di domani della Roma, al termine di una partita molto tattica e poco spettacolare, ci pensa il Mago, Luis Alberto, a portare in vantaggio la squadra di mister Sarri.

Che può uscire da questa sfida con un sentimento agrodolce, in vista della capolista contro il Napoli di Spalletti.