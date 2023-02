Massimo Mauro, opinionista di Mediaset, insieme allo studio di “Pressing” ha voluto parlare e fare un paragone tra Victor Osimhen, miglior attaccante d’Italia, con due pesi massimi come Haaland e Mbappè, rispetto ai quali la media goal del nigeriano è migliore.

In studio ci sono state diverse opinioni, che qui vi riportiamo con le dichiarazioni dei protagonisti:

Mauro: “Per me è al livello di Haaland e Mbappè; la cosa che mi piace di lui è che si trova a suo agio in un collettivo, ma nel momento di difficoltà o lui o Kvara prendono la palla e fanno la differenza, per cui trascinano il gruppo”.

Sabatini: “Osimhen corre e rincorre tutti, per cui lui ha un impatto maggiore sulla sua squadra rispetto a quello di Haaland con il Citu o di Mbappè nel Psg, perchè dà anche una mano in fase difensiva”.

Zazzaroni: “Io ho una domanda per De Maggio: lui scambierebbe Osimhen per uno tra Haaland o Mbappe?”.

De Maggio: “Non posso dirlo, perché, per le cifre che guadagnano, è qualcosa di impossibile”.

Fonte: Mediaset.