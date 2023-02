ADL vuole alzare la clausola di Kim: lo United è alle porte

Secondo quanto riporta calciomercato.com, il Manchester United avrebbe messo nel mirino il difensore azzurro Kim MinJae. Per il momento i Red Devils hanno solo parlato con gli agenti del calciatore perché la dirigenza sta per cedere una parte a nuovi azionisti. L’interesse però per Kim è davvero concreto. Infatti, ADL sta mettendo pressing agli agenti del calciatore per poter alzare la clausola rescissoria da 50 a 70 milioni. Gli agenti di Kim si aspettano però anche un sostanzioso aumento d’ingaggio dopo queste ottime prestazioni. Il Napoli e gli agenti del coreano si aggiorneranno in questi giorni per un eventuale accordo.