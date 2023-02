CdS – Napoli,oggi la ripresa: ultime su Raspadori

La squadra di Spalletti è tornata in campo questa mattina dopo la gara con l’Eintracht.

Il Napoli è tornato in campo questa mattina dopo la giornata di riposo concessa da Spalletti successiva alla vittoria di Champions contro l’Eintracht. Tra due giorni la formazione azzurra tornerà in campo per sfidare l’Empoli al Castellani alle ore 18. La società azzurra ha aggiornato le condizioni di Raspadori. L’attacante continua a svolgere terapie dopo l’infortunio che lo costringerà a stare fermo per diverse settimane.

L’ex attaccante del Sassuolo si è infortunato la scorsa settimana prima della sfida contro la sua ex squadra, il Sassuolo. Raspadori ha rimediato, come evidenziato dagli esami, una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. IL rientro in campo è previsto tra circa un mese, esattamente dopo la pausa delle Nazionali. La partita in cui Spalletti potrebbe ritrovarlo è quella contro il Milan del 2 aprile alle ore 20:45 allo stadio Maradona.