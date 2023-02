Santacroce: “Come miglior esterno dell’era ADL scelgo Lavezzi, ma Kvara è una meraviglia”

Fabiano Santacroce, ex difensore azzurro, è intervenuto a Ottochannel: “Kim è più forte di Koulibaly? Non esageriamo, va visto su più stagioni e comunque il contesto squadra è diverso. Koulibaly ha giocato in squadre che concedevano di più agli avversari, Kim è in un team che al massimo concede tre occasioni a partita. Il sudcoreano è comunque fortissimo, sono stato tra i primi a dirlo. Il miglior attaccante dell’era De Laurentiis resta Higuain, per tecnica e potenza, ma Osimhen, Cavani e Mertens sono vicinissimi. Scelgo Lavezzi tra gli esterni d’attacco, per affetto e attaccamento, ma Kvara è una meraviglia”.