Venerato: “Il Napoli confermerà il 90% dell’organico! Valutazione in corso su alcuni azzurri”

Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club in onda su 1 Station Radio: “Rispetto al Sassuolo avremo tre novità. Non ci saranno Olivera, Elmas e Politano, sostituiti da Mario Rui, Zielinski e Lozano. L’undici titolare potrebbe dunque prevedere l’impiego di Meret, Rui, Kim, Rrahmani e Di Lorenzo in difesa. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski, in attacco Osimhen con Kvaratskhelia e Lozano. Eintracht? I tedeschi vantano, al di là dei centimetri, un atletismo considerevole. In Germania si pressa e corre di più rispetto al nostro campionato. L’unico modo che gli azzurri avranno di fronteggiare la loro pressione è impiegare il fraseggio stretto e rapido. In tal modo gli uomini di Spalletti potranno far valere la propria superiorità tecnica, al netto di un vantaggio fisico della squadra di Francoforte. Non credo che il Napoli si snaturerà. I partenopei sapranno valorizzare la propria identità di gioco e qualità, avvalendosi della capacità di voler prevalere sull’avversario e di fornirsi della personalità che quest’anno ha accompagnato gli azzurri. La gara saprà, dunque, dirci se il fraseggio godibile e rapido del Napoli potrà vedersi efficace anche in palcoscenici internazionali. Sarà un buon metro di valutazione, dunque, anche per il nostro calcio”.

Come potrà, la difesa azzurra, fermare Kolo Muani?

“Rrahmani e Kim sono difensori che abbinano fisicità e velocità. Ci saranno sicuramente accorgimenti per limitare il francese, ma credo che la tattica preveda una difesa a priori degli spazi. L’obiettivo sarà quello di impedire la profondità all’attaccante dell’Eintracht”.

De Laurentiis più maturo e sereno in questo momento?

“È stato un De Laurentiis razionale. Dopo le cessioni eccellenti di questa estate, e gli arrivi poco blasonati, sapeva benissimo che non si poteva essere troppo ottimisti. Il presidente, pur comprendendo lo scoramento dei tifosi, ha pazientato dinnanzi alle polemiche ed i malumori, consapevole del potenziale della rosa. Ha vinto le sue scommesse, e ne sta raccogliendo i frutti. Certo, anche i risultati consentono una maggiore serenità nella comunicazione e nell’approccio all’ambiente”.

Il Napoli riscatterà Ndombele alle attuali condizioni?

“Il Napoli sta facendo delle valutazioni su alcuni giocatori. Il 90% della rosa sarà confermato. Il restante 10% potrebbe salutare, tra ragioni puramente economiche ed ambizioni di carriera personali. Credo che il Napoli valuterà anche altre opzioni. Se Ndombele non esibirà un finale di stagione di gran lunga migliore, non credo che la società possa confermarlo. Anche il fatto che gli azzurri osservano Frattesi mi lascia pensare, nonostante le lusinghe di altri club come Inter e Roma. Ad oggi, dunque, non credo che il Napoli sia intenzionato a tenere il francese. Naturalmente, al netto di miglioramenti non si escludono evoluzioni”.

Il Napoli lavora ad un vice Lobotka?

“Ci sono valutazioni in corso anche sulla crescita di Gaetano in quel ruolo. Non ci sono, oggi, evoluzioni di mercato nel ruolo poc’anzi citato. I movimenti in tal senso si registrano piuttosto sulla prima punta o nelle posizioni di centrocampo come quella di Ndombele. Va anche ricordata la stima che Spalletti nutre per il ragazzo. L’unico motivo che potrebbe indurre la società a ricercare profili in quel ruolo sarebbe appunto l’uscita di Gaetano, il quale potrebbe chiedere garanzie di un maggiore impiego”.

Commento sulle dichiarazioni di Spalletti?

“Credo che Spalletti abbia detto le cose giuste. Concedere il 50% di possibilità è un pensiero intelligente. I tedeschi infatti sono campioni d’Europa, e sottovalutarli sarebbe un errore. Certo, non si tratta di un ottavo proibitivo, soprattutto in virtù della condizione degli azzurri. Tuttavia, gli avversari sapranno ben sopperire, fisicamente, alla superiorità tecnica dei partenopei. Chiaramente la stagione del Napoli impone determinate aspettative, gli azzurri credo sarebbero temuti anche dalle big europee. I quarti, però, costituirebbero già un risultato storico di una stagione eccezionale”

Commento sulle dichiarazioni di Pastorello circa il rinnovo di Meret?

“Il Tottenham era interessato. Alla luce però delle evoluzioni circa la permanenza di Conte e Paratici, non saprei dire quanto i londinesi possano affondare il colpo. Ogni dichiarazione di mercato andrebbe presa con le pinze, suppongo infatti che eventuali sirene inglesi non verrebbero certamente escluse dal ragazzo e dal suo entourage. Per questo la società seguiva con interesse Vicario. Non escludo, tuttavia, che le parti possano trovare un accordo per la continuazione del rapporto tra il friulano ed il Napoli”