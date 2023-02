Vieri alla BoboTV: “Abbiamo massacrato ADL ma ora vince lui, può fare ciò che vuole con Kvara e Osimhen”

Durante il consueto appuntamento per la BoboTV, Christian Vieri, ex bomber dell’Inter e della Nazionale italiana, ha espresso il suo punto di vista sul Napoli capolista della Serie A:

“Ci siamo sempre scagliati contro De Laurentiis perché faceva casino nella squadra. Ma alla fine ha avuto ragione lui quando ha affermato che non c’è bisogno di vendere nessuno. Perché non ha debiti, fa un ottimo lavoro e può essere pure arrogante. Ma col suo modo di fare avrà giocatori come Kvara ed Osimhen anche il prossimo anno.

Così può dire: ‘Voglio riconquistare lo Scudetto e andare più avanti in Champions’. Può farlo perchè non deve preoccuparsi delle finanze, poiché li potrà vendere tra un anno o due. Questa è una grande opportunità che solo pochi altri hanno”.