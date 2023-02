I trionfi calcistici hanno contribuito a creare una menifestazione di egemonia culturale di Napoli, che oggi è senza dubbio la città più trendy in Italia. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola sottolinea come l’eccellente prestazione del Napoli nel campionato stia contribuendo anche a ridare valore e linfa alla città:

“Anche durante gli anni in cui sembrava che lo Scudetto fosse un obiettivo irraggiungibile e c’era chi criticava la gestione di De Laurentis, la squadra ha dimostrato di essere più forte.

E’ servito grande ingegno e creatività, specchio dei valori del capoluogo campano, per costruire una squadra che è una vera macchina da calcio, senza affidarsi a giocatori famosi ma non più motivati ma invece affidandosi ad atleti sconosciuti ma dotati, come il duo Kvara-Osimehn. Un tipo di creatività molto diversa dal solito: basato sulla concretezza, cautela ed organizzazione piuttosto che sul semplice talento”.