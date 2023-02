Monza, Galliani: “Sabato sarà noi contro noi, starò fermo”

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ne pensa sulla sfida Monza-Milan, molto speciale per lui:

“Il presidente Berlusconi ci sarà per la partita. Ero a pranzo da lui, mi ha promesso la sua presenza per sabato. Il presidente, come me, quando parla del Milan continua a dire ‘noi’. Sarà noi contro noi. Starò in religioso silenzio, senza muovermi se dovesse segnare il Monza o il Milan, come accaduto all’andata. Mi sto allenando per bene all’evento“.