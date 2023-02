Koulibaly rivela: “Tuchel mi voleva già al PSG”

Kalidou Koulibaly ha svelato un clamoroso retroscena di calciomercato riguardante a un vecchio interessamento del PSG, al termine di Borussia Dortmund-Chelsea. Ecco cosa ha dichiarato a Bein Sport:

“Ci fu un Napoli-PSG quando era a Parigi, entrambe le sfide si conclusero in parità. Dopo una delle due partite parlammo e Tuchel si congratulò con me, mi disse che ero un grande giocatore. Successivamente, ha cercato di reclutarmi al PSG. Non successe ma poi al Chelsea è accaduto la scorsa estate. Era davvero entusiasta e anch’io ero felice di lavorare con lui, peccato che sia stato poco tempo con lui. Lui è stato molto importante per il mio arrivo al Chelsea e devo ringraziarlo tantissimo”.