In dieci dal 15′ alla Lazio nell’andata dei sedicesimi di Conference League per l’espulsione di Patric, alla Lazio basta una gran rete di Ciro Immobile allo scadere del primo tempo per superare i rumeni del Cluj.

In Europa League nei sedicesimi tra Juventus e Nantes il risultato è di 1-1. All’iniziale vantaggio di Vlahovic risponde Blas all’ora di gioco: tutto rimandato in casa dei francesi tra una settimana per gli uomini di Allegri. Bianconeri anche sfortunati con ben due legni colpiti ed al 96′ con potenziale rigore non fischiato per un tocco di mano nell’area del Nantes.