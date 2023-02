Perché il retinolo è una bacchetta magica e come può cambiare la qualità e l’aspetto della pelle

Il retinolo è una di forme di vitamina A e un potente antiossidante. Le molecole penetrano negli strati profondi dell’epidermide e agiscono sulla pelle dall’interno. Sai che l’epidermide è composta di diversi strati che sono regolarmente aggiornati. Il ciclo di rinnovamento cellulare è di 28 giorni. Con l’età, la rigenerazione rallenta e ci vuole più tempo per rinnovarsi completamente. Per questo motivo, le cellule non si sfogliano nel tempo, la pelle s’ispessisce – questo è evidente da desquamazione, tensione e secchezza.

È qui che inizia la magia del retinolo. Con lui, ricorda quanto fosse giovane e attiva. Il retinolo stimola il rinnovamento e la rigenerazione cellulare e migliora anche la produzione del proprio collagene, elastina, lipidi e acido ialuronico.

L’aggiornamento è sempre un processo complesso. La fata madrina ha ammaliato a Cenerentola non solo un nuovo vestito, ma anche scarpe di vetro, la piega hollywoodiana e trucco dalle riviste di moda.

Qui, il retinolo ha un ampio spettro d’azione:

combatte le rughe;

accelera il trattamento dell’acne;

aumenta la densità della pelle;

schiarisce le macchie dell’età;

normalizza la produzione di sebo;

deterge e restringe i pori;

combatte con post-acne;

migliora la carnagione.

Diamo un’occhiata più da vicino a due punti:

Contro le rughe.

Il retinolo stimola la produzione d’acido ialuronico, collagene ed elastina. Riempiono le rughe, levigano le pieghe e ripristinano l’elasticità. Il retinolo accelera anche la produzione di nuove cellule e aumenta la velocità con cui queste cellule si spostano sulla superficie della pelle.

Contro l’acne.

I brufoli hanno paura del retinolo e quando giunge nei strati profondi dell’epidermide, cercano di scappare il più rapidamente possibile. E quelle eruzioni cutanee che prevedevano di rovinare il tuo umore in due settimane potrebbero apparire prima. Cioè, questa non sono nuovi brufoli dovuti al retinolo, ma la reazione corretta di quei vecchi.

E, cosa più importante, per ottenere l’effetto desiderato non è necessario eseguire lifting, pulizia, peeling e pulitura con laser. Bastano poche gocce di siero, crema vellutata e seguire il regime.

