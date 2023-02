CdS: Moviola Napoli-Cremonese: bocciata la direzione di Massimi

Non brillante la direzione di Luca Massimi nel corso di Napoli-Cremonese. Diversi sono stati gli episodi che hanno lasciato più di qualche dubbio.

Stilando le pagelle, il Corriere dello Sport attribuisce un 4,5 al direttore di gara. Troppa grazia rispetto a dei falli piuttosto duri: Mario Rui entra su Pickel prima colpendolo sulla tibia e poi da dietro pestandogli il piede. Il Napoli poteva rimanere in dieci.

Per non parlare del fallo di Vasquez: già ammonito, entra a martello sul collo del piede di Lozano. Il secondo giallo non si discute.