Il Napoli guarda in Germania per la difesa. L’obiettivo è Evan Ndicka classe 99′ dell’Eintracht di Francoforte. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrà modo di osservarlo da vicino visto l’incrocio tra i tedeschi e i partenopei agli ottavi di Champions. Il contratto del francese è in scadenza a giugno 2023, ma su di lui ci sono l’Inter per il dopo Skriniar, la Roma e la Juventus. Attenzione anche alle numerose sirene inglesi.