Carnevale: “Vi racconto cosa si prova a giocare con il Dio del calcio”

Durante il programma “Legends – Ci vediamo a Napoli” in onda su Tele 8, è intervenuto Andrea Carnevale. L’ex giocatore del Napoli di Maradona ha parlato della sua storia con il club azzurro.

Di seguito le sue parole: “La mia avventura è iniziata dalla seconda categoria e poi dopo varie tappe sono arrivato al Napoli. Io non potevo credere al fatto che potessi giocare con Diego Maradona, il Dio del calcio”.

Poi ha continuato: “E invece poi alla fine è accaduto davvero, nel 1986 il Napoli mi comprò per una cifra molto alta. In quel momento pensai e dissi subito di aver “toccato il cielo con un dito”, ero convinto che con quella squadra si poteva vincere lo scudetto. Ero sicuro fosse l’anno buono perché c’erano attaccanti come Diego Armando Maradona, Bruno Giordano, e poi l’anno dopo arrivò anche il brasiliano Antonio Careca”.