Acerbi: “Scudetto? Non dirò mai che è finita, abbiamo il 5% di possibilità”

Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, è stato intervistato a La Gazzetta Dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato anche della lotta al titolo, che al momento vede il Napoli strafavorito e con un ampio margine proprio sui nerazzurri. Queste le dichiarazioni del calciatore, che si riallacciano a delle precedenti dove diceva che in caso di successo contro il Napoli, si sarebbe riaperta la lotta per il titolo.

“E invece c’è stato il pari con il Monza, che a una squadra come la nostra non deve accadere. Il Napoli è una macchina da guerra, ma non dirò mai che la corsa per il titolo è finita: abbiamo ancora il 5% di possibilità e dobbiamo crederci. Loro dovrebbero rallentare, ma noi dobbiamo pensare di poter vincerle tutte. Avremmo dovuto avere 5-6 punti in più. E allora, abbiamo ancora la gara di ritorno da giocare, il distacco sarebbe stato meno duro… Perché fatichiamo con le piccole? Prendiamo l’Empoli come esempio: inconsciamente pensi di poterla risolvere in qualche modo, ma a volte non basta. Poi può capitare un imprevisto. Nelle gare ‘secche’ c’è una motivazione diversa, dovremmo avere sempre quella fame. Con la cattiveria giusta, vinciamo: su questo non ho dubbi. A volte, però, ci è mancato un po’ di mordente”.