Tuttosport – Premio Champions per tutti: ADL vuole puntare al colpo grosso

ADL crede nella vittoria finale della Uefa Champions League.

Come raccontato dall’edizione odierna di Tuttosport, infatti, il patron azzurro vorrebbe puntare ad ottenere il bottino massimo anche nella competizione più prestigiosa d’Europa. La quota della vittoria finale andrebbe interamente nelle casse dei calciatori azzurri, che compierebbe un atto di storia calcistica eternamente fissato nella storia del club: “Il patron ha annusato nell’aria di Napoli un non so che di magico e positivo, tanto da permettersi di sottoscrivere nella cena con la squadra di martedì scorso, un premio Champions destinato a tutta la rosa di Luciano Spalletti. A capitan Di Lorenzo & C. andrebbe tutto il montepremi nel caso in cui si raggiungesse il clamoroso traguardo (il club incasserebbe non meno di 121 milioni di euro), ma per ogni passaggio di turno arriverà un bonifico sul conto corrente di tutti”.